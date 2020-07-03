В России пошли вверх цены на поддержанные авто

После коронавируса подержанные автомобили возрастом трех-пяти лет взлетели в цене вслед за новыми. В первом полугодии цены на них пошли вверх на 3–3,5%, следует из данных сайта «Авто.ру».

Дело в том, что такие машины пользуются наиболее активным спросом на вторичном рынке, как прямая альтернатива новым авто, пишет газета «Коммерсант».

Из данных «Авто.ру» следует, что в первом полугодии цены на машины с пробегом возрастом трех и пяти лет выросли в среднем до 1,2 миллиона рублей и 973 тысяч рублей соответственно. При этом в период самоизоляции в стране — в апреле и мае — цены на поддержанные автомобили просели на фоне карантинных мер.

Сейчас они восстановились и идут в гору. Как ожидают участники рынка, в ближайшие месяцы будет происходить дальнейший рост цен на авто в этом сегменте.

Компания Hyundai, один из крупнейших автопроизводителей, обнаружила возможную ошибку в машинах модели Elantra. Седаны могут пострадать из-за проблемы в системе ABS. Таким образом, к производителю вернутся 47,7 тысячи автомобилей. Это коснется владельцев, которые купили машину в период с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года.