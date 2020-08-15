На пять дней закроют южный участок красной ветки столичного метро

Пресс-служба московского метрополитена сообщила, что участок Сокольнической линии метро от «Саларьево» до «Коммунарки» будет закрыт для пассажиров с субботы, 15 августа, до открытия метро в 05:30 в четверг, 20 августа.

В прошлый раз этот участок красной ветки не работал 8–10 августа. Больше на ремонт он закрываться не будет.

«Для пассажиров будут закрыты станции „Филатов луг“, „Прокшино“, „Ольховая“ и „Коммунарка“. Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути», — сообщили в метро.

Агентство «Интерфакс» выяснило, что пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ. Их пустят курсировать от станции «Саларьево» вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Будет курсировать на регулярных маршрутах и наземный городской транспорт.

С 15 августа до утра 20 августа для приоритетного движения компенсационных автобусов будут действовать выделенные полосы для общественного транспорта на подъездной дороге к отстойно-разворотной площадке «Саларьево», участке автодороги Солнцево-Бутово-Видное между Киевским и Калужским шоссе и в районе станции метро «Коммунарка», дублере Калужского шоссе в районе остановки наземного городского транспорта «Метро Ольховая».

Для машин такси проезд по «выделенкам» будет запрещен.