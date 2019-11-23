На МЦД были розданы более 40 тысяч бесплатных карт «Тройка»

На станциях МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский», а также пересадочных станциях метро, за два дня было роздано более 40 тысяч бесплатных карт «Тройка».

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Об этом агентству «Москва» сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Тем пассажирам, которые не смогли пройти через турникет по своей карте «Тройка» или не успели перекодировать их, на станциях МЦД бесплатно выдали новые активированные карты, чтобы частично компенсировать неудобства. За два дня работы МЦД пассажирам раздали более 40 тысяч бесплатных «Троек», — рассказали в пресс-службе.

Для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами «Тройки», пассажирам надо активировать карту в любой кассе метро. В автоматах по продаже билетов на станциях метро можно активировать билет «Кошелек» карты «Тройка», пополнив баланс минимум на один рубль.

Билет на карте автоматически обновится, если пассажир активирует удаленное пополнение «Кошелька» на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро).

Дежурные сотрудники метрополитена на станциях диаметров и на пересадочных станциях метро помогут тем, кто не сможет активировать «Тройку» самостоятельно.