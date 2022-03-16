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    16 марта 2022, 19:00

    «АвтоВАЗ» второй раз за месяц повысил цены на машины Lada

    Анатолий Минкин

    Компания «АвтоВАЗ» обновила прайс-лист на весь модельный ряд автомобилей Lada второй раз за март. Это следует из опубликованных на сайте автопроизводителя рекомендованных розничных цен.

    «АвтоВАЗ» второй раз за месяц повысил цены на машины Lada

    Это уже второе повышение цен с начала весны. На этот раз в среднем цены увеличились на 8%.

    Самый большой прирост (+11,8%) оказался в ценнике модели Lada Largus (+11,8%). Далее следует модель Xray, чей средний чек вырос на 8,6%. За машину Lada Vesta придется заплатить на 7,1% больше, чем вчера. Самую низкую прибавку получила Lada Granta — 5,2%.

    При этом ценники внедорожников Niva и Niva Travel прибавили 5% и 5,8% соответственно.

    Диапазон повышения цен составил от 42 тысяч до 159 тысяч рублей. До этого «АвтоВАЗ» пересматривал прайс-лист в сторону увеличения розничных цен 1 марта.

    Кроме повышения цен автопроизводитель объявил о переносе планового корпоративного отпуска с июля на апрель. Причиной назвали дефицит электронных компонентов. Сотрудники отправятся на отдых с 4 по 24 апреля.

    Продолжат работать инженеры, которые занимаются новыми проектами, а также обслуживающие инфраструктуру заводов подразделения.