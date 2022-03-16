«АвтоВАЗ» второй раз за месяц повысил цены на машины Lada

Компания «АвтоВАЗ» обновила прайс-лист на весь модельный ряд автомобилей Lada второй раз за март. Это следует из опубликованных на сайте автопроизводителя рекомендованных розничных цен.

Это уже второе повышение цен с начала весны. На этот раз в среднем цены увеличились на 8%.

Самый большой прирост (+11,8%) оказался в ценнике модели Lada Largus (+11,8%). Далее следует модель Xray, чей средний чек вырос на 8,6%. За машину Lada Vesta придется заплатить на 7,1% больше, чем вчера. Самую низкую прибавку получила Lada Granta — 5,2%.

При этом ценники внедорожников Niva и Niva Travel прибавили 5% и 5,8% соответственно.

Диапазон повышения цен составил от 42 тысяч до 159 тысяч рублей. До этого «АвтоВАЗ» пересматривал прайс-лист в сторону увеличения розничных цен 1 марта.

Кроме повышения цен автопроизводитель объявил о переносе планового корпоративного отпуска с июля на апрель. Причиной назвали дефицит электронных компонентов. Сотрудники отправятся на отдых с 4 по 24 апреля.

Продолжат работать инженеры, которые занимаются новыми проектами, а также обслуживающие инфраструктуру заводов подразделения.