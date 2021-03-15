Эксперт по безопасности объяснил, как ездить на машине в оттепель

Учредитель компании по безопасному вождению «Разумное вождение» Сергей Николаев рассказал «Радио 1», какие опасности подстерегают автомобилистов в оттепель.

ИА Nation News отметило слова Николаева о том, что в оттепель подо льдом может появиться вода, поэтому не стоит ездить за грузовыми авто.

«Может произойти неожиданный момент: грузовик своей массой продавливает лед и далее тормозит по асфальту. <…> Вы летите по льду и догоняете этот грузовик», — предупредил эксперт.

Он обратил внимание на то, что у водителей большегрузов, джипов и автобусов очень много мертвых зон, и они попросту не видят тех, кто едет сзади.

«Если вы выдерживаете обычную дистанцию и чувствуете, что достаточно часто нажимаете на тормоз, значит, она у вас крайне мала. <…> И главный постулат — минимум торможений», — добавил Николаев.