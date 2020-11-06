На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись несколько машин. Видео
На Кутузовском проспекте в результате столкновения пострадали несколько автомобилей. Источник «360» в правоохранительных органах сообщил, что есть пострадавшие, один человек был зажат в машине.
В пресс-службе ГИБДД подтвердили, что на седьмом километре Кутузовского проспекта произошла авария.
«Около 20:30 по предварительным данным столкнулись две единицы автотранспорта. В результате ДТП есть пострадавшие, их осматривают медики. Проводится проверка», — рассказали в дежурной части.