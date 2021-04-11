На Кутузовском проспекте в лоб столкнулись 2 машины

На Кутузовском проспекте при движении в сторону центр Москвы, в районе съезда на Рублевском шоссе произошла авария.

Дептранс столицы в Telegram-канале сообщил, что столкновение двух автомобилей произошло на Кутузовском проспекте, 1Б произошло лобовое столкновение 2 автомобилей.

«Сейчас заняты четыре полосы из пяти. Движение в сторону центра затруднено на 2,6 км, в сторону области — на 1,5 км», — сказано в сообщении.

Детали уточняются.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.