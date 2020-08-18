ГИБДД опровергла данные о штрафах за багажник на крыше

Водителей не будут штрафовать за самолично установленные на машине багажники, световые приборы и фаркопы. А новые поправки в Техрегламенте не относятся к конструкции автомобилей.

Об этом ТАСС заявили в ГИБДД.

Авторы публикаций утверждают, что за установку так называемого нештатного оборудования, в частности, фаркопов, внешних световых приборов, а также дополнительных багажников, в том числе на крыше автомобилей, владельцы транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности. Изложенная в материалах СМИ информация не соответствует действительности пресс-служба ГИБДД

Вместе с тем в Госавтоинспекции пояснили, что новые поправки о дополнительном оборудовании для транспортных средств вносились в Техрегламент в 2018 году. Но они не касались изменений в конструкции автомобилей.

По словам ведомства, если багажник сертифицирован, а конструкция транспортного средства предполагает его использование, то никаких согласований с ГАИ не нужно.

Вместе с тем в ведомстве посоветовали при установке любого допоборудования все-таки ознакомиться с Техрегламентом. Кроме того автолюбителям необходимо убедиться, что на автомобиле для этого предусмотрено место.

На днях в ряде СМИ сообщили, что из-за действия в России новых положений Технического регламента Таможенного союза все изменения в конструкции автомобиля нужно согласовывать с ГИБДД. В противном случае водителя будет ждать штраф.