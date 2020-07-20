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    20 июля 2020, 08:15

    На «красной» ветке московского метро вновь открылись 4 станции

    Андрей Иванов

    Четыре станции Сокольнической линии метрополитена Москвы, которые не работали на выходных, открылись для пассажиров утром 20 июля. Речь идет о станциях «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
    На «красной» ветке московского метро вновь открылись 4 станции

    «Все станции Сокольнической линии открыты для пассажиров. Напоминаем, что до 20 августа они работают по особому графику», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» работают по особому графику с 15 июля. Их будут закрывать в выходные и некоторые понедельники, чтобы проложить на этом участке современный бесстыковой путь. В остальные дни они будут работать до 23:00. В ближайшее время их также закроют 27 июля, 3 и 10 августа.

    «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» перестанут принимать пассажиров с вечера пятницы 14 августа до утра четверга 20 августа. Москвичи и гости столицы могут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ, которые будут ездить вдоль закрытого участка линии. В метрополитене Москвы напомнили, что передвигаться по городу можно и на регулярных маршрутах наземного транспорта.

    Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев заявил, что власти города постараются ускорить строительство Большой кольцевой линии (БКЛ). Новое кольцо соединит 31 станцию Московского метрополитена.