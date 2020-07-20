На «красной» ветке московского метро вновь открылись 4 станции

«Все станции Сокольнической линии открыты для пассажиров. Напоминаем, что до 20 августа они работают по особому графику», — говорится в сообщении пресс-службы.

Станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» работают по особому графику с 15 июля. Их будут закрывать в выходные и некоторые понедельники, чтобы проложить на этом участке современный бесстыковой путь. В остальные дни они будут работать до 23:00. В ближайшее время их также закроют 27 июля, 3 и 10 августа.

«Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» перестанут принимать пассажиров с вечера пятницы 14 августа до утра четверга 20 августа. Москвичи и гости столицы могут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ, которые будут ездить вдоль закрытого участка линии. В метрополитене Москвы напомнили, что передвигаться по городу можно и на регулярных маршрутах наземного транспорта.

Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев заявил, что власти города постараются ускорить строительство Большой кольцевой линии (БКЛ). Новое кольцо соединит 31 станцию Московского метрополитена.