Водителей предупредили о гололедице на дорогах в Москве

Столичных водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. В ночь на 5 марта в Москве ожидается образование гололедицы, из-за чего необходимо быть предельно осторожными. Об этом предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

«В городе до утра прогнозируется местами слабый снег, температура воздуха -3…-5 градусов, возможно образование гололедицы. Мониторинг состояния опасных для движения транспорта участков дорог продолжается», — сообщила пресс-служба в Telegram-канале.

В комплексе городского хозяйства отметили, что в случае необходимости дороги и тротуары выборочно обработают реагентами.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителям и гостям Москвы придется наблюдать снег на улицах еще долго. Полностью снег растает только в начале апреля. При этом в лесах он пролежит еще дольше.

Начиная с 5 марта столицу ждет похолодание. Столбики термометров опустятся до отметки -12 градусов. В выходные температура воздуха днем будет колебаться в пределах -5…-8 градусов. В Международный женский день, 8 марта, ожидается до -5…-10 градусов.