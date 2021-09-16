Дети стали чаще гибнуть на дорогах России

Количество погибших в ДТП детей увеличилось в России. С начала года их число выросло почти на 13% по сравнению с таким же периодом 2020 года. Об этом сообщили в ГИБДД.

«По итогам восьми месяцев этого года количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних сократилось на 0,9% по сравнению с прошлогодними показателями. Число раненых в них детей уменьшилось на 1,1%. При этом зафиксирован рост числа погибших детей на 12,9%», — привел сообщение Госавтоинспекции ТАСС.

По данным ведомства, в 45,3% аварий дети были пассажирами. Каждый третий ребенок (38,9%) становился жертвой ДТП в качестве пешехода. Каждое девятое столкновение происходило с детьми-велосипедистами — 10,9%. Еще 5,4% аварий происходили с участием несовершеннолетних мотоциклистов.

В ГИБДД подчеркнули, что максимальные значения аварийности с несовершеннолетними каждый год фиксируются в сентябре. Для профилактики подобных столкновений на дорогах решили провести неделю безопасности дорожного движения. Она состоится с 20 по 24 сентября.