Названо самое опасное нарушение на дорогах Москвы

В минувшем году в Москве произошло свыше 7,9 тысяч ДТП с погибшими и пострадавшими. Несоблюдение дистанции стало причиной 23% аварий, оно стало самым опасным нарушение на столичных дорогах.

Об этом в столичной госавтоинспекции сообщили Autonews. Второе место (14%) заняло нарушение правил проезда пешеходных переходов, третье (13%) — из-за несоответствия скорости автомобиля с конкретными условиями. К самым распространенным нарушениям, допущенным пешеходами в ГИБДД отнесли выход на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора (13%), пересечение дороги в неположенном месте (69%), и неожиданный выход из-за автомобилей и сооружений (8%).

Показатели аварийности в 2020 году снизились на 15% по сравнению с 2019 годом.

«Число погибших впервые не превысило трех человек на сто тысяч населения и составило 2,9, это минимальное значение за последние более чем 15 лет», — отметили в ведомстве.

Количество аварий в Подмосковье по сравнению год к году снизилось на 17%, а смертность в автомобильных авариях — на 12%.