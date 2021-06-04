На АЗС появятся зарядки для электрокаров

На заправках «Роснефти» появятся зарядные станции для электромобилей. Зарядки установят совместно с «Россетями». Планируется, что к 2025 году на электрокаре можно будет доехать от Мурманска до Сочи и от Красноярска до Калининграда, сказано в пресс-релизе «Россетей».

Договор о сотрудничестве в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей компании подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

«Стороны рассмотрят возможность размещения быстрых зарядных станций для электромобилей на АЗК „Роснефти“ в регионах России», — сказано в заявлении.

Сейчас на балансе «Россетей» находятся 263 зарядные станции. К 2025 году их число планируют увеличить до более тысячи единиц. Зарядки появятся в 30 крупнейших городах и на автомагистралях страны.

На заправках «Роснефти» уже работают 14 зарядных станций. Они находятся в Московской, Тверской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Владивостоке и Хабаровске.

Развитие инфраструктуры позволит водителям электромобилей свободно передвигаться по привычным маршрутам, отмечают «Россети».