Водителям пояснили правила передвижения на авто в Москве

«В случае серьезной необходимости можно поехать в другой район. При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки», — говорится в сообщении.

При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Накануне президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни в стране до 30 апреля. Глава государства отметил, что ранее объявленные нерабочая неделя и режим самоизоляции помогли выиграть время для проработки мер. В стране мобилизовали все органы власти, а сфера здравоохранения нарастила ресурсы.

Путин при этом добавил, что дополнительные меры будут принимать исходя из ситуации. Число нерабочих дней в будущем могут сократить.