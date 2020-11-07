МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Размер штрафа в новой редакции КоАП тоже останется прежним.

«Мы категорические противники такого нововведения — сокращения штрафуемого порога с 20 до 10 километров в час. Могу успокоить, что позиция МВД учтена в новой редакции КоАП и даже величина штрафа не меняется», — заявил Колокольцев.

В основном на безопасность дорожного движения влияет обустройство автомагистралей. Важно оснастить трассу разделительными барьерами, осветить ее, сделать ровное покрытие. А «манипулирование — 10 километров больше, 10 километров меньше» — второстепенное, уверен министр.

Инициатива этого нововведения не принадлежит МВД. В то же время ведомство поддерживает идею по поводу увеличения разрешенных скоростей на автомагистралях.

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения рассматривает сейчас вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на 10 километров. Министерство транспорта в целом поддерживает предложение. Чиновники указывают на то, что средства фиксации нарушений работали гораздо менее четко после введения лимита в 20 километров в час.

Ранее водителям запретили ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. До этого по большинству таких полос можно было перемещаться в выходные, теперь же автолюбителям за это грозит штраф.