МВД выступило против штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

Порог ненаказуемого превышения скорости с 20 до 10 километров в час не нужно понижать.Такое заявление сделал руководитель МВД РФ Владимир Колокольцев.

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Колокольцев отметил, что инициатива такого нововведения принадлежит не МВД. По его словам, свою позицию министерство выразило еще в начале этого года на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Кроме того, ведомство наоборот выступает за то, чтобы увеличить допустимые скоростные режимы на автомагистралях. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сейчас вопрос о штрафе за превышения позволенной скорости более чем на 10 километров в час продолжают обсуждать на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Министерство транспорта поддерживает эту идею, поскольку, когда ввели штраф за превышение скорости на 20 километров в час, средства фиксации нарушений работали не очень хорошо.

При этом ведомство вместе с Росавтодором и ГК «Автодор» обсуждает список федеральных трасс, где в случае понижения порога допустимый скорости скорости нужно будет повысить скоростной режим.