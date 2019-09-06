МВД предложило пустить подростков за руль после экзаменов

По проекту МВД, несовершеннолетние, которые пройдут обучение в автошколе и успешно сдадут экзамены в Госавтоинспекции, получат право до своего 18-летия управлять автомобилем в присутствии опытного водителя.

«Условия такого управления, в том числе требования к сопровождающему, предлагается определить правительству РФ», — подчеркнула представитель МВД Ирина Волк.

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Согласно законопроекту, водители смогут сесть за руль грузового и пассажирского транспорта только при наличии стажа управления авто категории «В». Также будет увеличен минимальный возраст для получения прав категории «С» до 21 года, а категории «D» — до 24 лет.

«Обмен иностранных национальных водительских удостоверений по данным категориям будет возможен только после прохождения соответствующего профессионального обучения и сдачи экзаменов», — добавила Волк.

Также министерство предлагает ввести новую подкатегорию «А2» — (мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт, и соотношением максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не более 0,2 кВт/кг. Она необходима для поэтапного допуска к управлению тяжелыми мотоциклами категории «А».

По новым правилам, водители, имеющие права категорий «СЕ» и «DЕ», смогут автоматически получать возможность управлять ТС категории «ВЕ» без необходимости сдавать экзамены.

Отмечается, что изменения закона должны положительно повлиять на безопасность движения в России, а также сократить чисто аварий на дорогах.