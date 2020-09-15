МВД предложило признать водительские права граждан из ЕАЭС

В тексте предлагаемого законопроекта говорится, что изменения внесут в пункт 13 статьи 25. По нему иностранные водители не допускаются для работы на транспорте, если у них есть только национальные или международные права.

МВД предложило не распространять этот пункт на граждан стран, входящих в ЕАЭС, а также на жителей стран, где русский язык имеет статус государственного или официального.

На сегодняшний день в ЕАЭС, кроме России, входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Это не первая инициатива МВД вокруг водительских прав за последнее время. Ранее ведомство предложило привести документ российских водителей в соответствие с Венской конвенцией, чтобы по ним можно было водить машину в странах Европы. Для этого на лицевой стороне прав название документа продублируют на английском и французском языках.