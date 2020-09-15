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    15 сентября 2020, 18:32

    МВД предложило признать водительские права граждан из ЕАЭС

    Анатолий Минкин

    Граждане из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогут использовать национальные водительские права для работы, связанной с управлением транспорта, в России. Такую поправку в закон «О безопасности дорожного движения» подготовило МВД. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
    МВД предложило признать водительские права граждан из ЕАЭС

    В тексте предлагаемого законопроекта говорится, что изменения внесут в пункт 13 статьи 25. По нему иностранные водители не допускаются для работы на транспорте, если у них есть только национальные или международные права.

    МВД предложило не распространять этот пункт на граждан стран, входящих в ЕАЭС, а также на жителей стран, где русский язык имеет статус государственного или официального.

    На сегодняшний день в ЕАЭС, кроме России, входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

    Это не первая инициатива МВД вокруг водительских прав за последнее время. Ранее ведомство предложило привести документ российских водителей в соответствие с Венской конвенцией, чтобы по ним можно было водить машину в странах Европы. Для этого на лицевой стороне прав название документа продублируют на английском и французском языках.

    Новости SMI.FM