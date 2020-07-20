МВД предложило изменить целевой показатель по смертности в ДТП

В России в 2019 году на дорогах погибли 16 981 человек. Это 11,6 смерти на 100 тысяч. Почти пять тысяч погибших были пешеходами.

Президент Владимир Путин в майском указе 2018 года поручил в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году снизить этот показатель до четырех смертей на 100 тысяч, а к 2030 году стремиться к достижению нулевой смертности.

В 2017 году на дорогах погибали 13 человек на 100 тысяч. Планировалось, что в 2019 году смертность снизится до 11,7 (фактически план оказался перевыполнен), в 2020 году — до 10,9. Самое серьезное падение смертности на дорогах закладывалось на 2023 и 2024 годы.

Ранее эксперты Высшей школы экономики предупреждали, что заложенные показатели трудновыполнимы, поскольку никому в мире не удавалось уменьшить смертность в 3,5 раза за семь лет. Уровня в четыре и ниже смертей на 100 тысяч достигли всего несколько стран в мире. Это Норвегия, Швейцария, Сингапур, Швеция, Великобритания, Нидерланды и Дания.