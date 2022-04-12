МВД пояснило новый порядок продления водительских прав

Новый порядок продления срока действия водительских прав заработал в России. Подробности о нем раскрыла официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам Волк, новые правила распространяются не только на владельцев личного транспорта, но и тех, кто работает водителем.

«Теперь в течение трех лет необходимости в замене „просроченных“ водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически», — привело слова официального представителя ведомства РИА «Новости».

Как отметила Волк, большинство прав выдают именно из-за истечения срока действия. Нововведение позволит в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять машинами более чем пяти миллионам водителей. Автоматическое продление документов предложило ввести МВД совместно с Минэкономразвития.

Ранее о новом порядке продления прав сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он уточнил, что действие водительских прав, срок которых заканчивается с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, продлят автоматически на три года.