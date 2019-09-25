МВД поддержало идею снизить порог превышения скорости без штрафов

Ненаказуемый порог превышения скорости могут снизить с 20 до 10 километров в час уже новой редакции КоАП России. Его планируют внести на рассмотрение депутатов в начале следующего года.

«МВД поддерживает идею снижения порога с 20 до 10 километров в час. Норма может быть реализована в новом кодексе, который готовится правительством к внесению в Госдуму в начале следующего года», — цитирует газета «Коммерсант» замначальника ГИБДД Владимира Кузина.

Он в то же время заметил, что пока трудно сказать, насколько эта норма будет реализована в будущем. Кузин пояснил, что снижение порога превышения скорости без штрафов необходимо, поскольку большинство ДТП происходит именно из-за этого нарушения.

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Слухи и дискуссии о снижении ненаказуемого порога превышения скорости идут с 2018 года. Известно, что идею поддерживают в Минтрансе, ГИБДД, правительстве Москвы, но конкретного решения пока принято не было.

Концепцию нового КоАП представили в июне 2019 года. Кузин не исключил, что кодекс может быть дополнен штрафом за опасное вождение.