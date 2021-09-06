МВД опровергло слухи о новом штрафе за установку динамиков на машины

В МВД России официально опровергли информацию о том, что российских водителей ожидает новый штраф за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД. Ранее об этом сообщили некоторые СМИ.

По данным изданий, водителей могли оштрафовать на 500 рублей за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД. Эти слухи опровергли на сайте МВД РФ.

«Данная информация не соответствует действительности. В ответе пресс-центра МВД России содержались разъяснения норм действующего административного законодательства и ни слова не говорилось о введении нового штрафа», — сказано в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что слухи о новом штрафе появились после публикации ТАСС с «некорректным» заголовком и «произвольной трактовкой» заявления пресс-центра. В МВД призвали СМИ внимательнее относиться к формулировкам, которые есть в пресс-релизах и не допускать их «вольной трактовки».