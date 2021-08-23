МВД опровергло применение «Дорожных приставов»

Инспекторы ГИБДД не располагают комплексом «Дорожный пристав», позволяющим выявлять водителей с неоплаченными штрафами. Об этом в пресс-центре МВД России сообщили ТАСС.

На прошлой неделе в российских СМИ сообщили, что инспекторы ДПС якобы начали применять новые устройства для выявления в потоке машин водителей с неоплаченными штрафами за нарушения ПДД. Утверждалось, что с помощью специального комплекса сотрудники ГИБДД сканируют номера машин и пробивают по базе данных. И что должников якобы задерживают и передают приставам, а если накопленные штрафы на сумму от трех тысяч рублей остаются без оплаты, то машину или другое имущество арестовывают.

Но в Министерстве внутренних дел заявили, что таких комплексов у них нет.

«Аппаратно-программный комплекс „Дорожный пристав“ на вооружении МВД не состоит», — сообщили в ведомстве.

Юрист ранее рассказал, как можно обжаловать штраф с камеры видеофиксации.