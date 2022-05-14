МВД объяснило заминку с определением статуса электросамокатов неготовностью дорог

В России улицы и дороги большинства населенных пунктов назвали не готовыми к появлению средств индивидуальной мобильности (СИМ) в качестве отдельной категории участников дорожного движения. К ним в том числе относятся электросамокаты, статус которых пока не определили.

Научный центр безопасности дорожного движения России предоставил информационно-аналитический обзор ситуации, сообщил ТАСС.

«Можно предположить, что улично-дорожная сеть населенных пунктов в большинстве случаев не готова к появлению новой категории участников дорожного движения», — отметили специалисты.

Аналитики подчеркнули, что в основном аварии с участием СИМ происходили на перекрестках. Их вероятной причиной в документе указали внезапное появление средств передвижения перед автомобилями и наоборот.

«Дороги населенных пунктов остаются неприспособленными для пользователей СИМ, отсутствует техническое регулирование производства, ввоза и обращения таких технических средств», — сказано в обзоре.

По этой причине правовой статус в том числе и электросамокатов пока не определили. При этом почти половина россиян видят видят в них угрозу.