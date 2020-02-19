Музыку без наушников в транспорте захотели сделать вне закона. Чтобы россияне не ругались

В автобусах или электричках часто можно увидеть или, скорее, услышать людей, которые смотрят видео без наушников. Такие просмотры мешают всем остальным пассажирам. Чтобы не возникало конфликтов, прослушивание музыки и просмотр фильмов в транспорте без «ушей» предложили запретить.

Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу провела опрос и выяснила, что 94% россиян плохо относятся к ситуациям, когда пассажиры смотрят или слушают что-либо без наушников.

«Из них 13% выразили готовность перейти к физическому воздействию, чтобы решить проблему», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ассоциации.

Специалисты попросили ввести соответствующий запрет министра транспорта России Евгения Дитриха. Они объяснили, что органы восприятия устроены у человека так, что он не может игнорировать звуки по своему желанию. Если от происходящего можно отвернуться, чтобы не видеть, то музыку или аудиозапись невозможно не слышать. В транспорте не всегда есть возможность куда-либо уйти.

«Подобного рода инициатива позволит избежать всевозможных конфликтов, а также повысит уровень культурного поведения граждан. Подобный опыт активно используется в разных странах Европы», — заключила президент НАДЭП Альбина Холгова.

В конце января российские авиакомпании рассказали, что пассажиры могут во время полета пользоваться любыми гаджетами, в том числе Bluetooth-наушниками. Ограничения есть только у некоторых перевозчиков, но только на время взлета и посадки.