Музыку без наушников в транспорте захотели сделать вне закона. Чтобы россияне не ругались
Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу провела опрос и выяснила, что 94% россиян плохо относятся к ситуациям, когда пассажиры смотрят или слушают что-либо без наушников.
«Из них 13% выразили готовность перейти к физическому воздействию, чтобы решить проблему», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ассоциации.
Специалисты попросили ввести соответствующий запрет министра транспорта России Евгения Дитриха. Они объяснили, что органы восприятия устроены у человека так, что он не может игнорировать звуки по своему желанию. Если от происходящего можно отвернуться, чтобы не видеть, то музыку или аудиозапись невозможно не слышать. В транспорте не всегда есть возможность куда-либо уйти.
«Подобного рода инициатива позволит избежать всевозможных конфликтов, а также повысит уровень культурного поведения граждан. Подобный опыт активно используется в разных странах Европы», — заключила президент НАДЭП Альбина Холгова.
В конце января российские авиакомпании рассказали, что пассажиры могут во время полета пользоваться любыми гаджетами, в том числе Bluetooth-наушниками. Ограничения есть только у некоторых перевозчиков, но только на время взлета и посадки.