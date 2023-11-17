Транспорт 17 ноября 2023, 11:57 Музей транспорта Москвы выпустил тематическую «Тройку» к выставке «Куплю гараж» Дептранс и Музей транспорта Москвы выпустили «Тройку» к выставке «Куплю гараж» Пресс-служба дептранса Москвы

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Дептранс столицы и Музей транспорта Москвы выпустили тематическую карту «Тройка» к выставке «Куплю гараж». Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса.

Получить эту карту можно при приобретении билета на экспозицию и участии в параллельной программе мероприятия. Продажа лимитированных карт начнется 18 ноября.

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Выставка «Куплю гараж» расскажет посетителям увлекательную историю развития гаражной культуры в России, показывая, как 18 квадратных метров пространства гаража становились местом для самовыражения. Экспозиция будет доступна для посещения до 10 марта 2024 года.

Недавно дептранс также выпустил тематические карты «Тройка», посвященные 85-летию самбо, детским технопаркам столицы, Дальнему Востоку.

А тестирование активации «Тройки» через турникет в метро Москвы практически завершили. Новая опция начнет работать в ближайшее время.