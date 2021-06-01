Мультяшные герои расскажут детям о безопасности в новом поезде московского метро

В Московском метрополитене начал курсировать тематический поезд, посвященный правилам поведения и безопасности детей. Состав будет ходить по Арбатско-Покровской линии в течение полугода.

Красочный поезд начал курсировать в столичной подземке к Международному дню защиты детей. Это совместный проект детского омбудсмена Анны Кузнецовой, Транспортного комплекса Москвы, медиахолдинга «Цифровое телевидение» и компании «0+Медиа».

Поезд рассчитан на то, чтобы напомнить детям о правилах безопасности. На стенах состава изображены персонажи популярных мультфильмов, которые рассказывают о правилах дорожного движения, поведения в воде, на природе и на улице, о том, как правильно обращаться с огнем, электроприборами и компьютером. Ребятам в метро напомнят, как нужно вести себя в обществе, в школе и дома, что делать при встрече с незнакомцем или если кто-то попадет в беду.

«Учиться вместе с любимыми персонажами легче и веселее, и мы рады, что теперь на Арбатско-Покровской линии метро будет ходить такой яркий состав, который точно понравится и детям, и их родителям», — сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что защита прав ребенка начинается с его безопасности.

«Кроме всей этой большой работы, которую выполняют взрослые, кроме защиты ребенка от опасности, важной задачей является разъяснение и обучение самих детей правилам безопасного поведения и привычки следовать им», — сказала Кузнецова.

Гендиректор холдинга «Цифровое телевидение» Роберт Гндолян рассказал, что при производстве контента его компания следит за тем, чтобы герои мультфильмов рассказывали детям о дружбе и взаимопомощи, учили бережно относиться к окружающей среде и соблюдать правила безопасности.

«Подготовить ребенка к встрече со сложными, а порой, и опасными жизненными ситуациями — важная инициатива», — подчеркнул Гндолян.

По словам гендиректора «0+Медиа» Александра Саблукова, герои мультфильмов — неотъемлемая часть жизни современных детей. Он выразил уверенность, что проехать на таком поезде будет целым событием для маленьких зрителей.