МЦК превысило ожидания по пассажиропотоку

Московское центральное кольцо (МЦК) побило все рекорды по пассажиропотоку, но уже работает на пределе возможностей. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Когда мы строили МЦК, мы же тоже не предполагали — какой это эффект будет, теоретически рассчитывали, спорили друг с другом, сколько будет перевозить пассажиров [МЦК]. Оказалось, что все самые оптимистические прогнозы побиты, все рекорды побиты были», — сказал глава столицы.

По его словам, сегодня МЦК работает на пределе своих возможностей, несмотря на сокращение интервала между поездами и увеличение интенсивности движения. Поэтому запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) метро принесет еще больший эффект, а горожане получат много новых вариантов пересадок.

«Часть перегруженных станций уже сегодня за счет новой логистики пассажиров будут разгружаться», — добавил Собянин.

Ранее жителям столицы и Московской области разрешили пополнить карту «Тройка» безналичным способом в билетных автоматах на МЦД. До этого такую процедуру проводили только в кассах.

В марте Виктория Власенкова начала работать на МЦК. Она стала первой женщиной — помощником машиниста поезда «Ласточка».