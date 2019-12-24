МЦД в новогоднюю и рождественскую ночи будет работать дольше

Власти Москвы приняли решение увеличить время работы Московских центральных диаметров (МЦД) в Новый год и Рождество. Об этом говорится на официальной странице МЦД в Twitter.

«Спешим поделиться приятной новостью! В новогоднюю и рождественскую ночи поезда МЦД и пригородные электрички будут ходить до 02:00», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин решил делать проезд на наземном транспорте, метро и Московском центральном кольце (МЦК) бесплатным в новогоднюю ночь. Об этом он объявил в своем профиле «Вконтакте».

Также на всех улицах Москвы можно будет парковаться бесплатно с 1 по 8 января. Однако за парковки со шлагбаумом будет взиматься плата в штатном режиме.

Движение по МЦД было запущено 21 ноября, по ним курсируют поезда «Иволга», оснащенные бесплатным интернетом, розетками, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха.