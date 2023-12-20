Транспорт 20 декабря 2023, 11:19 МЦД свяжет Москву с Тверью, Калугой и Тулой Мэр Москвы Собянин: МЦД соединит столицу с Тверью, Калугой и Тулой РИА «Новости»

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В рамках ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой Сергей Собянин рассказал о планах по расширению московской сети центральных диаметров (МЦД). По его словам, новые железнодорожные пути соединят столицу с Тверью, Калугой и Тулой.

«Поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами Центральной России», — заявил Собянин.

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Кроме продления сети МЦД в регионы, мэр города рассказал о планах по обновлению подвижного состава столичного транспорта.

Также в столице построят три новые линии метро. Суммарно на них появится около 40 станций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о проектировании новой железнодорожной станции Химки-2, которое начнут в 2024 году. К строительству приступят в 2025-м. На работы в областном бюджете заложили миллиард рублей.