МЦД сделал достопримечательности Подмосковья доступнее

Теперь жители столицы и области могут быстрее и с большим комфортом добираться до подмосковных усадеб, музеев и других туристических мест. Это стало возможно благодаря запуску Московских центральных диаметров — МЦД-1 и МЦД-2.

Как отметили в пресс-службе комитета по туризму Московской области, открывшиеся линии проходят по Подольска, Щербинки, Красногорска и Нахабина. В этих местах сосредоточено огромное количество достопримечательностей, которые действительно стоит увидеть своими глазами.

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Например, в городском округе Подольск можно посетить усадьбы «Ивановское» и «Дубровицы», Троицкий собор и банный дворец «Бани Алексеева». Также стоит зайти в Русский музей обрядов и быта, а затем посмотреть Подольский краеведческий и Климовский историко-краеведческий музеи.

Богато на туристические места и Нахабино с усадьбой Болдино и храмами. Там есть церкви Новомучеников Красногорских, Покрова Пресвятой Богородицы, Максима Исповедника и Георгия Победоносца.

Любителям танков и самолетов придется по вкусу поездка на МЦД в Красногорск, к музею техники Вадима Задорожного. Кроме того, в городе есть музеи «Железное царство» и «Вкусная лаборатория». Музей-усадьба «Архангельское» тоже никого не оставит равнодушным со своим тихим прудом и величественными зданиями.

В Щербинке можно прогуляться по музею-усадьбе «Остафьево» и посмотреть на экспериментальную кольцевую железную дорогу ВНИИЖТ.

Кроме того, до 8 декабря проезд на МЦД бесплатный, поэтому лучше поторопиться, чтобы успеть увидеть как можно больше красивых мест Подмосковья.