МЦД разгрузили автобусы на 5%

Запуск Московских центральных диаметров сократил количество пассажиров в автобусах и уменьшил трафик на дорогах столичного региона. Новый вид транспорта уже заслужил признание жителей Москвы и Подмосковья.

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков подчеркнул, что после запуска МЦД в автобусах пассажиропоток уменьшился на 5%.

Проезд на Московских центральных диаметрах стал платным Подробнее

«На дорогах Московской области мы отмечаем снижение частного транспорта. Пассажиры активно пересаживаются в МЦД. Это действительно стало удобно, комфортно и быстро», — сказал он журналистам утром в понедельник, 9 декабря.

Тресков напомнил, что из-за огромного количества пассажиров в поездах МЦД сделали сдвоенные вагоны.

«Сейчас <…> в поездах стало значительно свободнее, и жители это отмечают с благодарностью», — заключил вице-губернатор региона.

С 9 декабря проезд на Московских центральных диаметрах будет платным. Пассажиры смогут пользоваться всеми причитающимися им льготами.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что власти намерены и дальше улучшать работу МЦД.

«Есть возможности улучшить и качество, и надежность, и стабильность. Мы этим будем заниматься постоянно. Данный этап — это ни в коем случае не окончание того длинного процесса, который называется улучшением качества обслуживания пассажиров. <…> Мы и дальше будем стремиться к тому, чтобы МЦД заняли достойное место в системе транспорта Москвы и Подмосковья», — сказал Ликсутов.

По словам Трескова, Москва и Подмосковье намерены разработать единую платежную карту для проезда на общественном транспорте.

МЦД-1 и МЦД-2 начали работать 21 ноября. Поезда МЦД не привязаны к конкретным вокзалам и проходят по своим маршрутам Москву насквозь. С их запуском у пассажиров появилось множество вариантов для пересадок на другой транспорт. В течение 90 минут они могут пересесть на метро и МЦК бесплатно.