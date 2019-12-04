МЦД разгрузили 19 станций московского метро

На 19 станциях московской подземки пассажиропоток снизился на 5-12% благодаря запуску Московских центральных диаметров, подсчитали в московской мэрии. МЦД открыли в конце ноября.

«Часть пассажиров стала проезжать дальше первых пересадочных станций, благодаря чему они получили значительную разгрузку. Мы отмечаем разгрузку на 5–12% станций метро „Кунцевская“, „Фили“, „Окружная“, „Царицыно“, а также станции „Деловой центр“ Большой кольцевой линии метро», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как отметили московские чиновники, удалось разгрузить и другие станции подземки. В частности, на станции метро «Киевская» стало на 10% меньше пассажиров на пересадку: они поехали в «Москва-Сити» на МЦД, а не на метро. Кроме того, на 5% меньше пассажиров стало на станции метро «Комсомольская» у трех вокзалов: пассажиры поехали дальше, до станций МЦД «Курская» и «Римская».

Московские центральные диаметры МЦД-1 и МЦД-2 начали свою работу 21 ноября. При запуске оказалось, что система оплаты проезда давала сбои, а поезда следовали с увеличенными интервалами. Для обкатки сложнейшей транспортной инфраструктуры сейчас МЦД работают бесплатно: оплатить придется только пересадку на метро и МЦК.

Запланировано, что пассажиропоток первых двух диаметров достигнет 200 миллионов человек в год. Ожидается, что в связи с этим общественный транспорт станет доступнее более чем для четырех миллионов жителей региона. Благодаря новой тарифной системе экономия на оплате для пассажиров МЦД-1 и МЦД-2 составит до семи миллиардов рублей в год.