МЦД и метро проработают дольше в рождественскую ночь

На 16 станциях Московских центральных диаметров на Рождество будут дежурить сотрудники метрополитена, которые помогут людям грамотно выстроить маршрут, расскажут о стоимости билетов, правилах оплаты и тарифных зонах. Отличить дежурных от пассажиров будет просто — на них будут красные жилеты с логотипом МЦД.

Дольше ходить в рождественскую ночь также будут автобусы, троллейбусы и трамваи. Некоторые маршруты будут работать до 03:00.

В обычном режиме будут работать ночные маршруты № Б, н1, н2, н3, н4, н5, н6, н7, н8, н9, м10, н11, на которых можно будет добраться после праздничной службы из храма домой.

На МЦД-1 можно будет добраться до целого ряда храмов. Среди них, например, собор у станции Одинцово, храм Рождества Христова у станции Немчиновка, церковь Покрова в Филях, Филаретовская церковь у станции Тестовская, храм Воскресения Словущего у станции Беговая.

На поездах МЦД-2 можно добраться до храма Преподобного Василия Исповедника у станции Москва-Товарная, Яковлевской церкви у станции Курская, Знаменской церкви у станции Рижская, храма Святителя Митрофана Воронежского у станции Гражданская, Покровской церкви у станции Покровское-Стрешнево, Преображенской церкви у станции Трикотажная, Елисаветинского храма у станции Опалиха.