    06 января 2020, 09:53

    МЦД и метро проработают дольше в рождественскую ночь

    Андрей Иванов

    Московский метрополитен, МЦК, МЦД и пригородные электрички в ночь с 6 на 7 января будут работать до 02:00. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
    МЦД и метро проработают дольше в рождественскую ночь

    На 16 станциях Московских центральных диаметров на Рождество будут дежурить сотрудники метрополитена, которые помогут людям грамотно выстроить маршрут, расскажут о стоимости билетов, правилах оплаты и тарифных зонах. Отличить дежурных от пассажиров будет просто — на них будут красные жилеты с логотипом МЦД.

    Дольше ходить в рождественскую ночь также будут автобусы, троллейбусы и трамваи. Некоторые маршруты будут работать до 03:00.

    В обычном режиме будут работать ночные маршруты № Б, н1, н2, н3, н4, н5, н6, н7, н8, н9, м10, н11, на которых можно будет добраться после праздничной службы из храма домой.

    На МЦД-1 можно будет добраться до целого ряда храмов. Среди них, например, собор у станции Одинцово, храм Рождества Христова у станции Немчиновка, церковь Покрова в Филях, Филаретовская церковь у станции Тестовская, храм Воскресения Словущего у станции Беговая.

    На поездах МЦД-2 можно добраться до храма Преподобного Василия Исповедника у станции Москва-Товарная, Яковлевской церкви у станции Курская, Знаменской церкви у станции Рижская, храма Святителя Митрофана Воронежского у станции Гражданская, Покровской церкви у станции Покровское-Стрешнево, Преображенской церкви у станции Трикотажная, Елисаветинского храма у станции Опалиха.