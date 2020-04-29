Мотоциклы «Ява» начнут продавать в Европе
Индийская компания Mahindra & Mahindra возобновит продажу мотоциклов в Европе. Первыми они появятся на рынках Чехии, а позже и в остальных странах. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».
Европейскому рынку станут доступны модели, которые почти не будут отличаться от классических мотоциклов «Ява». Единственное изменение — площадки для крепления номера. В Чехии цена за один байк составит 149 900 крон.
Мотоцикл соответствует экологическому стандарту «Евро-6».