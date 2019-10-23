Мотоциклистам разрешат сдать на автоправа без лишней теории

Бочкарева и компания. Пять знаменитостей, потерявших водительские права со скандалом Подробнее

Обладатели прав категории «А» (мотоциклы), «А1» (легкие мотоциклы), «М» (мопеды и скутеры) смогут не учить теорию, общую для автомобилистов и мотоциклистов. В результате, по оценкам автошкол, курсы могут для них подешеветь на 20-25%.

В настоящее время приказ Минобрнауки № 1408 позволяет автошколам зачесть базовый цикл теории, который водитель изучал ранее. Однако это касается только переобучения с категорий «B», «C», «D». Обучение при наличии категории «A» в приказе не упоминается.

Новый документ, пояснили в министерстве, «снижает финансовые издержки граждан».