Составлен топ-5 советских мотороллеров

Советские мотороллеры появились в свободной продаже после войны. Они пользовались большой популярностью. В сельской местности их используют даже сейчас для мелких хозяйственных перевозок.

Эксперты CAR.RU составили рейтинг мотороллеров, пользовавшихся в Советском Союзе наибольшим спросом.

Перовое место занял «Муравей» (ТГА-200). Грузоподъемность мотороллера составляет до 350 килограмм. Версия оснащалась 170-кубовой силовой установкой. Всего их было восемь.

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С 2020 года под маркой «Муравей» на «Туламашзаводе» выпускается четырехколесная электротележка с кабиной. Появились также новые модели с дизель-генераторной установкой и с приводом от аккумуляторной батареи по цене от 1,25 миллиона рублей.

Второе место занял мотороллер «Конек-горбунок». Он появился в середине 1960-х годов. Агрегат ездил на 16-дюфмовых колесах со скоростью 32,5 лошадиных силы.

Третью строчку рейтинга занял «Турист», выпускавшийся в 1968–1979 годах. Он развивал максимальную скорость 85 км/час.

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Четвертое и пятое место рейтинга заняли «Вятка» ВП-150 и «Тула» Е-200.

В рейтинг самых надежных машин по версии американского маркетингово-информационный сервиса J.D. Power вошли машины марок Lехsus, Porsche и Kia.