Мост от Сахалина к материковой России построят к 2035 году

Гендиректор РЖД Олег Белозеров назвал сроки строительства железнодорожного моста, который должен соединить остров Сахалин и материковую Россию. По его словам, он появится к концу 2035 года.

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Он добавил, что уже проведены изыскания и определено место строительства. В течение трех недель будет подготовлено технико-экономическое обоснование.

Белозеров также сообщил РБК, что предварительно стоимость моста оценивается в 252,8 миллиарда рублей.

Необходимость строительства обуславливается тем, что к 2025 году Транссибирская магистраль будет полностью загружена. Придется решать проблему узких мест при подъезде к портам. РЖД должны будут принять решение, строить ли мост, или тянуть дорогу в сторону Китая. Однако на Сахалине железнодорожное полотно тянется вдоль берега, что удобнее.

«Там порты есть, которые уже могли бы быть использованы для перегрузки», — уточнил Белозеров.

По его мнению, строительство моста можно будет включить в стратегию РЖД, которая будет разбита на два этапа. Первый будет выполнен до 2030 года, второй — до 2035-го.

Сахалин уже перешел на новый стандарт колеи, что позволит осуществлять сшивку вагонов без переобувания на новую колесную пару.

Это сократит время перевозки грузов с материка на остров и увеличит пассажиропоток.