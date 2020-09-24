Мост из Сочи в Адлер открыли после ремонта

Теперь движение по мосту полностью восстановлено.

Реконструкция сооружения началась осенью 2019 года. Для этого на 188-м километре трассы А-147 «Джубга — Сочи» ограничили движение. Там сохранили двухсторонний поток по одной полосе в направлении центра Сочи и обратно, а двигаться в сторону Адлера разрешалось по правой части моста.

Дорожники работали круглосуточно и полностью заменили все слои дорожного полотна, в том числе гидроизоляционный. Также специалисты переустроили деформационные швы. Помимо этого, они отремонтировали балки пролетного строения и опор моста, установили грязезащитный экран, новые перила, опоры освещения, дорожные знаки и нанесли разметку.