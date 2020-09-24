Мост из Сочи в Адлер открыли после ремонта
Автомобильный мост через реку Агура, который ведет к Черному морю, отремонтировали на три месяца раньше запланированного. Об этом написали СМИ со ссылкой на ФКУ Упрдор «Черноморье», сообщило ИА Nation News.
Теперь движение по мосту полностью восстановлено.
Реконструкция сооружения началась осенью 2019 года. Для этого на 188-м километре трассы А-147 «Джубга — Сочи» ограничили движение. Там сохранили двухсторонний поток по одной полосе в направлении центра Сочи и обратно, а двигаться в сторону Адлера разрешалось по правой части моста.
Дорожники работали круглосуточно и полностью заменили все слои дорожного полотна, в том числе гидроизоляционный. Также специалисты переустроили деформационные швы. Помимо этого, они отремонтировали балки пролетного строения и опор моста, установили грязезащитный экран, новые перила, опоры освещения, дорожные знаки и нанесли разметку.