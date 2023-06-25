25 июня 2023, 14:17
Мост для движения через Оку на автодороге М-4 «Дон» открыли
Минтранс Подмосковья сообщил об открытии моста через Оку для транспорта
Движение по мосту через реку Ока на трассе М-4 «Дон» открыли. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе.
«Открыто движение по мосту через реку Оку на трассе М-4 „Дон“», — отметили в пресс-службе министерства.
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Также движение для транспорта открыли по Щуровскому мосту в Коломне и через реку Оку на трассе М-5 «Урал». Ограничения в Московской области на трассе М-5 в сторону Москвы сняли в 13:15.
Запрет на поездки по трассе М-4 «Дон» вводили днем 24 июня. Движение блокировали в нескольких регионах страны. Министерство дорожной инфраструктуры и транспорта Подмосковья призывало водителей избегать заезда на трассу и использовать альтернативные маршруты.
Утром 25 июня пресс-служба «Автодора» сообщала, что движение М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях пока не открывали.
Ограничения вводили из-за действий частной военной компании «Вагнер». Движение перекрывали ради обеспечения дополнительной безопасности. После стабилизации ситуации ограничения начали снимать.
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