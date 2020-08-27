Мост через Севастопольскую бухту пообещали через 10 лет

Он пока что считает перспективу данного строительства весьма отдаленной. Речь идет скорее о 10 годах, а не о пяти, предположил политик.

«Эти проекты прошли только первую стадию обоснования инвестиций. Это очень дорогостоящие проекты. Сейчас пока мы должны сосредоточиться на тех объектах, которые жизненно важны городу — как-то медицинский кластер, очистные сооружения. То, что уже должно быть построено», — отметил Развозжаев.

Все проекты, касающиеся перспективного развития, остаются. Однако важно будет еще и смотреть на строительную документацию, как будет развиваться город. А это большая часть работы, отметил чиновник. Транспортный каркас привяжут в процессе доработки генерального плана города, который также до сих пор еще не принят.

«Но мы сейчас находимся в активной фазе его осмысления. Это перспектива точно десяти лет», — заявил Развозжаев.

Сейчас для Севастополя большее значение играет строительство Камышового шоссе в сторону бухты Казачья. «Приземленные вещи, без которых город уже прямо задыхается», — обратил внимание и. о. губернатора.

Что касается моста через Севастопольскую бухту, еще предстоит оценить «целесообразность, риски, провести оценку экономической эффективности». Только тогда можно будет привязать его к развитию города и принять окончательное решение.