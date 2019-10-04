Мост через Пехорку в Люберцах достроят до конца года. Уже начато бетонирование опор

Строители приступили к бетонированию опор строящегося моста через реку Пехорку в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новый 40-метровый двухполосный мост появится рядом с существующим мостовым переходом, который будет отремонтирован. Прилегающий участок автомобильной дороги будет реконструирован. Таким образом, общая протяженность участка строительства составит более 300 метров.

Пропускная способность моста через реку Пехорка в Люберцах, по плану, составит около 8 тысяч автомобилей в сутки, расчетная скорость движения — 50 км/ч. Также будут установлены дорожные знаки, оборудовано наружное освещение, нанесена разметка и построены тротуары.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик уточнил, что сейчас ведутся работы по армированию и бетонированию крайних опор моста, строительству ливневой канализации, а также устройству насыпи земляного полотна. Движение по новому мосту будет осуществляться по двум полосам в одну сторону, в другую сторону одностороннее движение будет организовано по существующему отремонтированному мосту, что позволит перераспределить транспортные потоки.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

«Для улучшения транспортной ситуации северной части Люберец строительные работы ведутся еще на двух объектах: продолжается реконструкция Зенинского шоссе с 1,9 по 3,2 км и строительство одноуровневой развязки на пересечении Зенинского шоссе и дороги Зенино — Павлино», — добавил Алексей Гержик.

На участке с 1,9 по 3,2 км Зенинского шоссе ведется укладка тротуаров, монтируются шумозащитные экраны и установливается наружное освещение. Начались работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия. По окончанию работ, движение по Зенинскому шоссе будет осуществляться по четырем полосам. Это позволит значительно увеличить пропускную способность дороги — до 50 тысяч автомобилей в сутки.

Продолжается возведение одноуровневой транспортной развязки на пересечении автодорог Марусино — Зенино — Некрасовка и Зенино — Павлино общей протяженностью около 1,1 км. Она поможет улучшить транспортную доступность жилых микрорайонов Люберец. Сейчас там идет переустройство инженерных коммуникаций и устройство ливневой канализации. Перспективная пропускная способность новой развязки составит 17 тысяч автомобилей в сутки.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На этих трех объектах все строительные и ремонтные работы планируется завершить до начала 2020 года.

На территории Люберец также запланирована реконструкция основной магистрали — Октябрьского проспекта. Проезжую часть расширят до шести полос. Работы будут проводиться в пять этапов. Первый завершат в 2022 году. Остальные закончат к 2026 году. Протяженность реконструкции Октябрьского проспекта составит около 6,5 км по основному ходу и 5,9 км по съездам. Там появится девять подземных пешеходных переходов, 25 автобусных остановок и семь светофоров. По окончании реконструкции пропускная способность дороги составит 115 тысяч автомобилей в сутки.