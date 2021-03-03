Раскрыты планы по продлению линий метро Москвы за МКАД

Власти Москвы изучают перспективу продления действующих линий метро за МКАД. Окончательные решения примут после запуска Большой кольцевой линии. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он пояснил, что все мировые мегаполисы продолжают увеличиваться в размерах, а у жителей окраин появляется потребность быстрого перемещения по городу. Такая же ситуация происходит в Москве.

По словам чиновника, окончательное решение вопроса о том, как продлить метро за пределы МКАД примут после запуска Большой кольцевой линии, которая разгрузит старую Кольцевую и радиальные станции в ее пределах.

Конкретные планы у властей российской столицы есть только по нескольким линиям. Прежде всего речь идет о Троицкой (Коммунарской) линии метро. В 2024 году ее планируют довести до Коммунарки, а после 2025 года до Троицка.

«У Люблинско-Дмитровской линии за МКАД окажется станция „Физтех“, у Сокольнической появится станция „Новомосковская“, а у Калининско-Солнцевской — станции „Пыхтино“ и „Внуково“», — рассказал Рафик Загрутдинов.

Он особо отметил, что в планах пока нет строительства новых линий метро, так как их надо увязать с развитием Московских центральных диаметров и другого общественного транспорта.