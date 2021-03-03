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    03 марта 2021, 00:59

    Раскрыты планы по продлению линий метро Москвы за МКАД

    Анатолий Минкин

    Власти Москвы изучают перспективу продления действующих линий метро за МКАД. Окончательные решения примут после запуска Большой кольцевой линии. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

    Раскрыты планы по продлению линий метро Москвы за МКАД

    Он пояснил, что все мировые мегаполисы продолжают увеличиваться в размерах, а у жителей окраин появляется потребность быстрого перемещения по городу. Такая же ситуация происходит в Москве.

    По словам чиновника, окончательное решение вопроса о том, как продлить метро за пределы МКАД примут после запуска Большой кольцевой линии, которая разгрузит старую Кольцевую и радиальные станции в ее пределах.

    Конкретные планы у властей российской столицы есть только по нескольким линиям. Прежде всего речь идет о Троицкой (Коммунарской) линии метро. В 2024 году ее планируют довести до Коммунарки, а после 2025 года до Троицка.

    «У Люблинско-Дмитровской линии за МКАД окажется станция „Физтех“, у Сокольнической появится станция „Новомосковская“, а у Калининско-Солнцевской — станции „Пыхтино“ и „Внуково“», — рассказал Рафик Загрутдинов.

    Он особо отметил, что в планах пока нет строительства новых линий метро, так как их надо увязать с развитием Московских центральных диаметров и другого общественного транспорта.