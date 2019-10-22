Москвичка задолжала ГИБДД полмиллиона. Она не погасила 80 штрафов

Женщина рассказала, что недавно решила сменить машину. «На всякий случай» проверила на штрафы.

«И тут выясняется, что в базе исполнительных производств судебных приставов ведутся 17 дел на мое имя», — написала Леля, указав, что большинство дел заведено из-за неоплаченных штрафов за парковку.

Она отметила, что регулярно проверяет порталы, на которых можно посмотреть информацию о выписанных штрафах.

«Ну, думаю, какая-то ошибка, поеду к парковщикам, разузнаю. Приезжаю в офис дептранса на Старой Басманной, где выясняется, что штрафов таких не 17, а более 80 (!!!). То есть, я должна московскому паркингу почти полмиллиона рублей», — поделилась пользовательница соцсетей.

Выяснилось, что женщина не получила уведомления о приостановке резидентного разрешения и парковалась так, как будто оно еще действует. Квитанции на оплату штрафов москвичке отправлялись Почтой России, но на порталах «Госуслуги» и «Автокод» они не отражались.

Представители «Администратора московского парковочного пространства» сообщили РИА «Новости», что все штрафы абсолютно законны. Если владелец автомобиля с ними не согласна, она может обращаться в суд. В пресс-службе добавили, что все постановления были направлены по тому адресу, который был указан при регистрации машины в ГИБДД. Если адрес сменился (а именно так и произошло у Лели Ивановой), то необходимо уведомлять об этом автоинспекцию.

Отсутствие отображения штрафов на порталах «Автокод» и «Госуслуги» могло быть связано с тем, что москвичка указала лишь номер водительского удостоверения, но не ввела данные о государственном номере автомобиля.

«Мы всегда идем навстречу водителям, но и автомобилистам следует быть внимательнее при заполнении документов и проверке почты. Сейчас парковочное разрешение автовладелицы действует, чтобы она не получала новых штрафов за неоплату парковки, несмотря на то, что другие неоплаченные штрафы являются основанием для его приостановления», — сообщила пресс-служба «Администратора московского парковочного пространства».