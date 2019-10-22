  • Москвичка задолжала ГИБДД полмиллиона. Она не погасила 80 штрафов

    22 октября 2019, 04:28

    Светлана Степанова

    Жительница Москвы, зарегистрированная в Facebook как Леля Иванова, рассказала о том, как неожиданно оказалась должна оплатить штрафы на 500 тысяч рублей. На своей странице в соцсети она призналась: на порталах «Госуслуги» и «Автокод» она просто не видела большинства наложенных на нее штрафов.
    Москвичка задолжала ГИБДД полмиллиона. Она не погасила 80 штрафов

    Женщина рассказала, что недавно решила сменить машину. «На всякий случай» проверила на штрафы.

    «И тут выясняется, что в базе исполнительных производств судебных приставов ведутся 17 дел на мое имя», — написала Леля, указав, что большинство дел заведено из-за неоплаченных штрафов за парковку.

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    Она отметила, что регулярно проверяет порталы, на которых можно посмотреть информацию о выписанных штрафах.

    «Ну, думаю, какая-то ошибка, поеду к парковщикам, разузнаю. Приезжаю в офис дептранса на Старой Басманной, где выясняется, что штрафов таких не 17, а более 80 (!!!). То есть, я должна московскому паркингу почти полмиллиона рублей», — поделилась пользовательница соцсетей.

    Выяснилось, что женщина не получила уведомления о приостановке резидентного разрешения и парковалась так, как будто оно еще действует. Квитанции на оплату штрафов москвичке отправлялись Почтой России, но на порталах «Госуслуги» и «Автокод» они не отражались.

    Представители «Администратора московского парковочного пространства» сообщили РИА «Новости», что все штрафы абсолютно законны. Если владелец автомобиля с ними не согласна, она может обращаться в суд. В пресс-службе добавили, что все постановления были направлены по тому адресу, который был указан при регистрации машины в ГИБДД. Если адрес сменился (а именно так и произошло у Лели Ивановой), то необходимо уведомлять об этом автоинспекцию.

    Отсутствие отображения штрафов на порталах «Автокод» и «Госуслуги» могло быть связано с тем, что москвичка указала лишь номер водительского удостоверения, но не ввела данные о государственном номере автомобиля.

    «Мы всегда идем навстречу водителям, но и автомобилистам следует быть внимательнее при заполнении документов и проверке почты. Сейчас парковочное разрешение автовладелицы действует, чтобы она не получала новых штрафов за неоплату парковки, несмотря на то, что другие неоплаченные штрафы являются основанием для его приостановления», — сообщила пресс-служба «Администратора московского парковочного пространства».