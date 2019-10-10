Москвичка сломала шлагбаум за 200 тысяч рублей

Банальный конфликт на парковке в самом сердце столицы закончился для москвички претензией в размере 200 тысяч рублей. Виной всему — сломанный автомат для оплаты паркинга у столичного ГУМа. Кто должен понести ответственность, и как исправить положение?

На видео беспрецедентный случай — хрупкая Анастасия ломает систему. Правда, система давно поломана. Речь о московской парковке у столичного ГУМа. А, точнее, о регулярных конфликтах клиентов главного универмага Москвы с городским паркингом.

Система оплаты живет своей собственной жизнью. А уважаемые клиенты ГУМа не привыкли под кого-то подстраиваться.

«Вот мальчики, парковщики городской парковки. Подойдите к ним и с ними поговорите. Я подхожу к ним, стоит женщина взрослая с ребенком, тоже на них кричит. О том, что она не может вообще оплатить парковку, у нее идет третий час. Она кричит, что она не будет вообще за это платить. Что типа это вообще беспредел? Автоматы были вообще выключены на тот момент. Они вообще ничего не принимали», — сказала Анастасия.

В итоге из-за постоянных проблем с автоматом оплаты очереди на выезд — постоянная история. Причем кого-то парковщики в таких случаях все же выпускают без оплаты.

«Начинают смеяться над нами. Видимо, там взрослая женщина, тут две маленькие девочки. И они начинают над нами усмехаться. У меня все, уже нервы на пределе. Я тут приехала на 3 минуты. Бегаю тут 2 часа», — сказала Анастасия.

Анастасия все-таки преодолела этот шлагбаум раздора. Однако через полчаса уже сидела в полицейском участке. Ущерб городской паркинг оценил в 200 тысяч рублей. И их мало волнует, что Настя шлагбаум даже не поцарапала. Официальный комментарий руководства Моспаркинга так и не удалось получить. Да и супервайзеры парковок особой добротой не отличались.

Источник фото: телеканал «360»

«Есть телефоны, по которым можно связаться с ЕДЦ. И там вам ответят. И если действительно человек оплатил, фотографии отсылаются. Не знаю, как часто такие ситуации происходят. Вот контролеры есть, у них можете спросить», — сказал Максим, супервайзер паркинга.

Ситуации происходят нечасто. Чтобы наблюдать типичную проблему хватило, к примеру, 15 минут. Сама Анастасия вину свою не признает. Девушка считает себя просто заложницей ситуации.

«В действиях АМПП и в действиях представителей торгового центра, на мой взгляд, усматриваются признаки мошенничества. Поскольку их требования о том, чтобы она компенсировала им причиненный вред, связанный с тем, что она снесла шлагбаум — он не обоснован. Поскольку никакая экспертиза проведена не была», — сказал Искандер Фахретдинов, адвокат.

На глазок оценив ущерб, Моспаркинг выкатил требования на пару сотен тысяч рублей. Дело, возможно, дойдет до суда. Да и зачем вообще оптимизировать и чинить собственную систему оплаты, если можно регулярно зарабатывать на подобных исках?