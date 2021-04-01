С начала года москвичи выкупили у города со скидкой 269 мест, предназначенных для парковки машин. Они находятся в районах жилой застройки.

Водители могут выкупить гаражи в паркингах у дома без торгов и со скидкой 40%. Это отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Собственники и наниматели жилья по договорам социального найма имеют преимущественное право приобретения машино-мест Владимир Ефимов.

За три месяца москвичи приватизировали уже почти 270 машино-мест рядом с домом. Самые большие показатели отметили на юго-востоке, западе и юге Москвы.

«А за прошлый год приватизировали 852 таких объекта», — добавил заместитель мэра Москвы.

Но бывает и так, что есть несколько желающих приобрести одну площадку. В таком случае право выкупа машино-места переходит тому, кто раньше подал заявку.

«Если объекты остаются невостребованными, то они реализуются на городских торгах по рыночной стоимости. Всего с начала года на аукционах было реализовано 900 машино-мест, а за весь 2020 год — 1470 объектов», — рассказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Он объяснил, что, в отличие от продажи по преимущественному праву, в торгах могут участвовать все желающие.

В первом квартале 2021 года больше всего таких объектов приобрели в ЦАО — 486, СВАО — 111 и ЗАО — 106 Максим Гаман.

Найти подробные сведения о продаже машино-мест по преимущественному праву можно на инвестиционном портале Москвы и электронной площадке «Росэлторг».