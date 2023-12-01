Транспорт 01 декабря 2023, 12:50 Москвичи воспользовались такси для маломобильных граждан свыше 25 тысяч раз Более 25 тысяч раз москвичи вызвали такси для маломобильных граждан Сайт мэра и правительства Москвы

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Год назад в Москве запустили такси для маломобильных граждан. Им уже воспользовались 25 тысяч раз. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина таксопаркам предусмотрена выплата субсидии с двойным коэффициентом на покупку таких автомобилей», — подчеркнул он.

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«Специальный» тариф для маломобильных граждан можно найти в приложении такси Яндекс Go. При заказе приедет минивэн с электрическим подъемником. Ожидание составит не более 30 минут.

Парк такси насчитывает уже 50 таких автомобилей, в планах — увеличить количество до 150 единиц.

Ранее российские банки отметили снижение цен на такси. Средний чек в России в ноябре по сравнению с августом уменьшился.