Транспорт 27 декабря 2022, 19:15 Москвичи вновь столкнулись с 10-балльными пробками Карты Яндекс: пробки на дорогах Москвы достигли отметки в 10 баллов Публичное достояние

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Пробки в Москве достигли максимальной отметки в 10 баллов к вечеру 27 декабря. Такую ситуацию показали Яндекс.Карты.

Основные затруднения видны в пределах Третьего транспортного кольца. Критическая ситуация, помеченная красным и бордовым цветами, отмечена на основных улицах в центре Москвы.

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Также многокилометровые пробки образовались и в других частях столицы. В основном сложности отмечаются на проспектах и шоссе в сторону области.

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Кроме того, большие зоны красного цвета видны и на МКАД. Судя по картам, большие заторы образовались по обеим сторонам — внутренней и внешней — западной части кольцевой автодороги. Этот участок с разной степенью загруженности растянулся от Заречья до Долгопрудного.

Также красным отмечен многокилометровый участок на юго-востоке МКАД. Там образовался затор на обеих сторонах трассы от Каширского до Новоегорьевского шоссе. Частично эта пробка связана с ремонтом моста и частью МКАД около «Садовода» и ТЦ «Мега Белая дача».