Москвичи узнают об изменениях в работе метро через SMS

О крупных плановых изменениях в режиме работы общественного транспорта москвичи узнают из SMS. Сообщения с 2020 года будут рассылать пассажирам столичной подземки и ее сотрудникам.

О новом сервисе рассказал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента Москвы по конкурентной политике.

На публичном представлении закупок опубликовали конкурсную процедуру на право SMS-информирования. Начальную максимальную цену закупки установили на уровне 186,6 миллиона рублей.

Конкурсная процедура на право SMS-информирования была представлена на публичном представлении закупок, начальная максимальная цена закупки — 186,8 миллиона рублей.

«Московский метрополитен стал одним из самых активных участников серии таких мероприятий, которые проходят с лета этого года», — пояснил глава департамента Геннадий Дегтев.

Процедуру, благодаря которой пассажиров будут информировать об изменениях в движении метро, показали на финальном в 2019 году представлении закупок. Победителю предстоит оказывать услуги по предоставлению доступа к коммуникационной платформе.