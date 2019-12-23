Москвичи узнают об изменениях в работе метро через SMS
О новом сервисе рассказал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента Москвы по конкурентной политике.
На публичном представлении закупок опубликовали конкурсную процедуру на право SMS-информирования. Начальную максимальную цену закупки установили на уровне 186,6 миллиона рублей.
Конкурсная процедура на право SMS-информирования была представлена на публичном представлении закупок, начальная максимальная цена закупки — 186,8 миллиона рублей.
«Московский метрополитен стал одним из самых активных участников серии таких мероприятий, которые проходят с лета этого года», — пояснил глава департамента Геннадий Дегтев.
Процедуру, благодаря которой пассажиров будут информировать об изменениях в движении метро, показали на финальном в 2019 году представлении закупок. Победителю предстоит оказывать услуги по предоставлению доступа к коммуникационной платформе.