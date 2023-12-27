Транспорт 27 декабря 2023, 18:02 Москвичи совершили около 270 миллионов поездок по БКЛ Ликсутов: около 270 млн поездок по БКЛ совершили москвичи с момента запуска РИА «Новости»

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С тех пор как Большую кольцевую линию московского метро ввели в эксплуатацию, пассажиры совершили по ней приблизительно 270 миллионов поездок. Об этом сообщил АГН «Москва» глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

Он также сообщил, что 26 декабря на Большой кольцевой линии установили рекорд по суточному пассажиропотоку. В этот день ее услугами воспользовались 1,3 миллиона раз.

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«Огромные цифры и запас есть. Есть возможность снизить интервал движения на ней, создав дополнительные пассажирские места», — добавил Ликсутов.

При создании БКЛ метро в столице отремонтировали 16 уникальных панно из листового алюминиевого сплава на станциях «Каховская», «Варшавская» и «Каширская».

Машинист столичного метро Павел Ткач назвал станции Большой кольцевой линии шедевром. Он признался, что его самой любимой стала станция «Нагатинский Затон» с мозаикой в форме рыб.